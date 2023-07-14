Смотрите Вести в 21.40: Помочь мальчику, который в 10 лет пережил инсульт.
Мыльный грабитель
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Смотрите "Вести" в 21.40: Помочь мальчику, который в 10 лет пережил инсульт.
Мыльный грабитель
- Угрожая мылом, забрал кассу... Поразительно вежливый преступник-сладкоежка задержан в Гусь-Хрустальном.
Достроить за 160 дней.
- Завершить основные работы обещают уже в этом году...
Рабочее движение - декабрь. Всё понятно...
Руководитель Росавтодора оценил ход строительства дороги Владимир-Суздаль.
СМС "Дети"
- В свои девять он пережил инсульт и несколько операций на мозге... Святославу из Владимира требуется сложная реабилитация. И помочь можете именно вы.