Воспользоваться услугой могут 950 образовательных организаций.

Воспользоваться услугой могут 950 образовательных организаций.Автобусы "Мосгортранса" за прошлый учебный год перевезли более 480 тысяч учащихся в рамках проекта "Музеи – детям". Услуга доступна с 2018 года для столичных школ, колледжей и других образовательных учреждений.Ежедневно для поездок готовят от 75 до 100 автобусов. Подать заявку необходимо за неделю."Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет — их уже больше 950", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Он отметил, что ученики могут бесплатно попасть на 110 культурных площадок. Среди них государственные музеи и выставки, ведомственные и негосударственные организации.Мэр Москвы ранее сообщил, что автобусы сервиса перевозок по требованию "По пути" . Услугой могут воспользоваться жители Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).