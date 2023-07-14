Строительство во Владимирской области вантового моста через Оку поставило рекорд. Стройка - на...

Строительство во Владимирской области вантового моста через Оку поставило рекорд.Стройка - на финальном этапе работ. Благодаря современным технологическим решениям, объект возвели в рекордные сроки. Все подробности у Александра Сыпченко.Строитель крепит молниезащиту к вантовому канату. Длина самого большого -порядка 130 метров. Работа идёт практически в круглосуточном режиме. Всего на объекте смонтировано 34 пары вант. Уникальная технология в нашей стране применяется впервые.Даулет Сизо, руководитель обособленного подразделения "Ока" АО "Бамтоннельстроймост":- Более половины наименований вантовой системы отечественного производства. Анкера, девиаторы, гидравлическое оборудование, программное обеспечение, то есть инженеры и специалисты российские.Протяженность переправы - более 1400 метров. Пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Рабочие идут с опережением графика. В том, что в сентябре этого года движение будет открыто здесь не сомневаются. Инновационные технологии применялись и при строительстве откоса земляного полотна, рассказывает Сергей Ашихмин.Сергей Ашихмин, руководитель проекта ДСК "Автобан":- Позволяет ускорить процесс строительства почти раза в 3, потому что не заливается бетон, не укладываются обычные плиты паги, монтаж можно производить и зимой и летом, конструкция себя зарекомендовала стоит второй год.Мост через Оку соединит Владимирскую и Нижегородскую области, а сама трасса М-12 значительно сократит путь из столицы в другие города. Протяженность 4 этапа - 124 километра, степень готовности уже более 95 процентов. В пиковые моменты в строительстве задействованы более 2 тысяч человек и более пятисот единиц техники.Сергей Ашихмин, руководитель проекта ДСК "Автобан":- На 4 этапе применялись инновационные технологии, в виде гибких бетонных матов для укрепления откосов насыпи, в виде вертикальных ленточных геодред для отвода воды из основания насыпи, песчаных свай для прохождения глубоких болот.Сейчас дорожники укладывают асфальтобетон - верхний слой. Новая смесь значительно отличается от старой, ГОСТовской. Высокая плотность позволит значительно увеличит срок эксплуатации дорожного полотна.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв Вести-Владимир