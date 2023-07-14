В Александровской слободе выступил легендарный советский сатирик Лион Измайлов. Неожиданный...

В "Александровской слободе" выступил легендарный советский сатирик Лион Измайлов.Неожиданный подарок посетителям своей гостиной на днях преподнес музей-заповедник "Александровская слобода". Встречу с известным российским сатириком Лионом Измайловым.Стендап-комик своего поколения, автор юмористических рассказов и монологов, телеведущий, сценарист устроил поклонникам настоящий вечер юмора. Рассказал о себе в шутливой форме и поделился впечатлениями от посещения Александровского музея-заповедника.Лион Измайлов, российский сатирик:- Музей замечательный, просто потрясающий. Прекрасный музей. История, культура, всё здесь присутствует. Причем такой ухоженный очень музей, всё здесь так по уму сделано. Я уже посоветовал всем друзья сюда съездить, потому что это уникальный музей.