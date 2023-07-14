Водитель автомобиля Лада Ларгус пытался повернуть на дорогу со стороны обочины и столкнулся с легковушкой, сообщили в ГИБДД. Авария произошла недалеко от деревни Шаблыкино

Водитель автомобиля Лада Ларгус пытался повернуть на дорогу со стороны обочины и столкнулся с легковушкой, сообщили в ГИБДД. Авария произошла недалеко от деревни Шаблыкино Александровского района. Машины столкнулись сегодня, 14 июля, около 13:40 на 4 км автодороги Струнино-Площево. Водитель автомобиля Лада Ларгус выполняя разворот по правой стороне обочины, столкнулся с легковушкой Ладой, которая направлялась попутно