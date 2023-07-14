Из хозяйственного мыла умелец сделал муляж гранаты. Ей он припугнул продавщицу. Женщина отдала грабителю 18 тысяч рублей из кассы и его любимую шоколадку. Сегодня, 14 июля, в первом часу ночи в

Из хозяйственного мыла умелец сделал муляж гранаты. Ей он припугнул продавщицу. Женщина отдала грабителю 18 тысяч рублей из кассы и его любимую шоколадку. Сегодня, 14 июля, в первом часу ночи в полицию обратилась продавщица круглосуточного магазина. Прибывшим на место сотрудникам оперативной группы она пояснила, что в торговый зал зашел мужчина и стал угрожать ей предметом,