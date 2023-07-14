Подозреваемый арестован. На него завели уголовное дело по статье «Разбой».

В Гусь-Хрустальном задержан налётчик с замаскированным под гранату куском мыла. Об этом рассказали в МВД Медиа.В начале июля в полицию от продавщицы круглосуточного магазина поступило сообщение о разбойном нападении. Сотрудникам МВД женщина рассказала, что около часа ночи в зал зашёл мужчина, который угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал отдать деньги из кассы.Продавщица выдала мужчине 18 тысяч рублей. Преступник также попросил плитку шоколада с орешками и, поблагодарив девушку, скрылся. По горячим следам опера поймали 51-летнего местного жителя.На допросе, поясняя причину преступления, злоумышленник рассказал, что перебрал со спиртным. Как оказалось, никакой гранаты у него нет. Он просто обмотал пакетом кусок мыла и приделал запал, который нашёл когда-то на улице.«Около 3 тысяч рублей похищенных денег злоумышленник успел потратить, оставшаяся часть изъята», - добавили в ведомстве.Подозреваемый арестован. На него завели уголовное дело по статье «Разбой».