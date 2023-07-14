В Муроме начался финальный этап работ на новом вантовом мосту через Оку. Благодаря современным...

В Муроме начался финальный этап работ на новом вантовом мосту через Оку.Благодаря современным технологическим решениям объект возвели в рекордные сроки.Протяженность переправы - более 1400 метров. Пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Работы идут с опережением графика и в том, что в сентябре этого года движение будет открыто, строители не сомневаются. Многие технологии при строительстве вантовой системы применялись впервые.Даулет Сизо, руководитель обособленного подразделения "Ока" АО "Бамтоннельстроймост":- Более половины наименований вантовой системы отечественного производства. Анкера, девиаторы, гидравлическое оборудование, програмное обеспечение, то есть инженеры и специалисты российские.Репортаж с самой высокой опоры нового моста в нашем итоговом выпуске 21.35.