Его туда подтолкнул автомобиль УАЗ, который неправильно перестроился с полосы разгона. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в четверг, 13 июля, на 112 километре трассы М-7 «Волга». 35-летний

Его туда подтолкнул автомобиль УАЗ, который неправильно перестроился с полосы разгона. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в четверг, 13 июля, на 112 километре трассы М-7 «Волга». 35-летний водитель автомобиля УАЗ двигался по полосе разгона и при перестроении создал помеху для движения других автомобилей. В тот момент прямо по направлению ехал манипулятор. Машины столкнулись и