В результате ДТП госпитализированы два пострадавших.

В Петушинском районе на трассе М-7 манипулятор снес стену в кафе. В результате ДТП госпитализированы двое пострадавших.Авария произошла 13 июля в деревне Новые Омутищи. УАЗ, который ехал в сторону Владимира, при перестроении в другую полосу врезался в манипулятор. Первое авто наехало на бордюр и врезалось в ЛЭП. Вторая машина снесла ограждения и влетела в кирпичную стену придорожного заведения под названием «У байкера».Два пассажира УАЗа доставлены в медучреждение. В кафе все остались целы и невредимы.Госавтоинспекторы выясняют подробности случившегося.