В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства и птицеводства.
Репортаж Анастасии...
В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства и птицеводства.
Репортаж Анастасии Сахаровой.
Кто хорошо обедает, тот хорошо работает. Эта черно-белая жительница Юрьев-Польского района дает 10000 литров молока в год! А это на 30 процентов больше, чем среднестатистическая бурёнка. Поэтому именно ее избрали претенденткой для конкурса красоты.
Владимир Кузнецов, председатель СПК "Красносельское"( Юрьев-Польский район:
- Чтобы показать корову во всей красе, мы и подстригали, маникюр сделали.. Только губы не красили! У нас ни телки, ни коровы нет импортной, все наши, местные.
Сейчас в регионе 56000 коров и здесь встретились лучшие представительницы хозяйств.
Анастасия Сахарова:
- Вот здесь конкурсантки выходят на ринг. Будут оценивать и форму, и размер вымени. Для многих это вообще -первое дефиле в их жизни. Поэтому модели нервничают. Но у каждого есть своя группа поддержки. Скажите, как поддержать корову?-Лаской и добрым словом.... Ну и.. че-нить вкусненькое!
Оценивает коров кандидат сельскохозяйственных наук. Внешний вид, молочный потенциал, физическую подготовку.. Зрители выбирают сердцем.
Наталья, г.Юрьев-Польский:
-За ту, которая была с бантиками.. Самая красивая!
- Такой, женский подход.
-Да!
А это чистопородная романовская овца. Выведенная в 18 веке в Ярославской губернии. Отличается нежностью к человеку. Вынашивает до пяти ягнят ( у обычных овец их рождается всего один-два).
Елизавета Новицкая, главный зоотехник агрохозяйства "Петровское"( Юрьев-Польский район):
- Эта матка у нас отличается тем, что она каждый раз выкармливает своих детей сама. И она самая ручная у нас девочка. Все ее очень любят. И дети получаются у нее такими же ручными, на удивление.
В этом году на поддержку молочного животноводства правительство региона направило 480 миллионов рублей. И сегодня количество фермерских хозяйств растет.
Сергей Лукьянов, и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области:
- Здесь свою нишу они находят значительную. У нас более 305 фермерских хозяйств.И для них ниша животноводства такая еще не занятая.
У Евгения Фомина на ферме больше тысячи кроликов! Такие гиганты могут весить до 10 килограммов.
Евгений Фомин, фермер (Петушинский район):
- С утра они, конечно, были любопытные. Они были любопытные как посетители. Посетители на них глазели, а они - на посетителей. Сейчас они уже устали, им всё равно.
Владимирские зори - это и смотр лучших пород животных региона. И сельхозтехники. Здесь рассказывают людям о работе с "землей". Кто знает, может, кто-то из гостей захочет перебраться из города в село и открыть свое фермерское хозяйство?
Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. Вести-Владимир