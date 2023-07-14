В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства и птицеводства. Репортаж Анастасии...

В Суздальском районе прошла выставка племенного животноводства и птицеводства.Репортаж Анастасии Сахаровой.Кто хорошо обедает, тот хорошо работает. Эта черно-белая жительница Юрьев-Польского района дает 10000 литров молока в год! А это на 30 процентов больше, чем среднестатистическая бурёнка. Поэтому именно ее избрали претенденткой для конкурса красоты.Владимир Кузнецов, председатель СПК "Красносельское"( Юрьев-Польский район:- Чтобы показать корову во всей красе, мы и подстригали, маникюр сделали.. Только губы не красили! У нас ни телки, ни коровы нет импортной, все наши, местные.Сейчас в регионе 56000 коров и здесь встретились лучшие представительницы хозяйств.Анастасия Сахарова:- Вот здесь конкурсантки выходят на ринг. Будут оценивать и форму, и размер вымени. Для многих это вообще -первое дефиле в их жизни. Поэтому модели нервничают. Но у каждого есть своя группа поддержки. Скажите, как поддержать корову?-Лаской и добрым словом.... Ну и.. че-нить вкусненькое!Оценивает коров кандидат сельскохозяйственных наук. Внешний вид, молочный потенциал, физическую подготовку.. Зрители выбирают сердцем.Наталья, г.Юрьев-Польский:-За ту, которая была с бантиками.. Самая красивая!- Такой, женский подход.-Да!А это чистопородная романовская овца. Выведенная в 18 веке в Ярославской губернии. Отличается нежностью к человеку. Вынашивает до пяти ягнят ( у обычных овец их рождается всего один-два).Елизавета Новицкая, главный зоотехник агрохозяйства "Петровское"( Юрьев-Польский район):- Эта матка у нас отличается тем, что она каждый раз выкармливает своих детей сама. И она самая ручная у нас девочка. Все ее очень любят. И дети получаются у нее такими же ручными, на удивление.В этом году на поддержку молочного животноводства правительство региона направило 480 миллионов рублей. И сегодня количество фермерских хозяйств растет.Сергей Лукьянов, и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области:- Здесь свою нишу они находят значительную. У нас более 305 фермерских хозяйств.И для них ниша животноводства такая еще не занятая.У Евгения Фомина на ферме больше тысячи кроликов! Такие гиганты могут весить до 10 килограммов.Евгений Фомин, фермер (Петушинский район):- С утра они, конечно, были любопытные. Они были любопытные как посетители. Посетители на них глазели, а они - на посетителей. Сейчас они уже устали, им всё равно.Владимирские зори - это и смотр лучших пород животных региона. И сельхозтехники. Здесь рассказывают людям о работе с "землей". Кто знает, может, кто-то из гостей захочет перебраться из города в село и открыть свое фермерское хозяйство?Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. Вести-Владимир