Грядущие выходные должны порадовать жителей Владимирской области тёплой погодой.

Грядущие выходные должны порадовать жителей Владимирской области тёплой погодой. Такой прогноз сделал региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В субботу, 15 июля, воздух может прогреться до +23 градусов Цельсия. Небо затянут облака, местами пройдут небольшие дожди.Солнце выглянет из-за туч в воскресенье, 16 июля. В этот день термометры будут показывать от +19 до +24 градусов. Задует северо-западный ветер, в отдельных районах области ожидаются осадки.