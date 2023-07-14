Первого пациента доставили воздушным бортом из Гороховца в Областную клиническую больницу.

Первого пациента доставили воздушным бортом из Гороховца в Областную клиническую больницу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Владимирской области.26 июня почувствовал себя плохо гороховчанин, страдающий ишемической болезнью сердца. Гражданина в бессознательном состоянии транспортировали в райбольницу. Спасти мужчину могла только срочная установка кардиостимулятора, и пациента решили перевезти в ОКБ на вертолёте.Воздушная скорая смогла выиграть драгоценное время, и владимирские врачи успешно провели операцию. Сегодня больной поправляется. После снятия швов пациента должны отпустить домой.