Владимирская область также помогла медучреждению с оснащением современным оборудованием.

В Докучаевске строится новое патологоанатомическое отделение ЦРБ. Об этом рассказал глава местной администрации Александр Качанов.«Ведётся заливка фундамента. Дальше будет устанавливаться модуль. Он, вероятно, будет изготовлен во Владимирской области», - рассказал мэр.Александр Авдеев, который находится в подшефном городе с рабочим визитом, добавил, что сейчас владимирские специалисты восстанавливают больницу после обстрелов ВСУ. Кроме возведения блока под новое отделение, в хирургии ведётся ремонт операционной. Владимирская область также помогла медучреждению с оснащением современным оборудованием. На днях запущен поставленный аппарат УЗИ.За год здесь поработало более 10 смен медиков из 33-го региона. Они лечат местных жителей и солдат.«Огромная благодарность всем членам владимирских бригад – от жителей Докучаевска, от наших бойцов, от меня! Желаю их подопечным скорее поправляться», - резюмировал губернатор.