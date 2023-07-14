Об этом рассказал Александр Авдеев.

Владимирская область отремонтирует в Докучаевске дороги, школы, больницу и дома. Об этом рассказал Александр Авдеев.Сейчас в подшефном городе дороги на улицах Донецкой, Полевой, Центральной и Октябрьской. Ремонтируется повреждённый снарядами жилой дом. В ночь на 14 июля ВСУ обстреляли общежитие на улице Калинина и дом на улице Лихолетова. Владимирцы также помогут с ремонтом этих объектов.«Воскресную школу уже отремонтировали с помощью наших бригад. Её директор передаёт сердечную благодарность всем жителям нашей области. Также благодарит за восстановление водоснабжения в городе. В его окрестностях воду пока ещё дают только по графику. Школа №4 сейчас в процессе ремонта», - подчеркнул губернатор.Ранее стало известно, что 33-ий регион поможет городу с модуля патологоанатомического отделения для местной ЦРБ.