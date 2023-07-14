Огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир дома №27 на улице Нижняя Дуброва. Хозяин жилья попытался защитить имущество и стал самостоятельно тушить пожар. В это время дым из окна квартиры на

Огонь вспыхнул на кухне в одной из квартир дома №27 на улице Нижняя Дуброва. Хозяин жилья попытался защитить имущество и стал самостоятельно тушить пожар. В это время дым из окна квартиры на втором этаже увидели соседи, они вызвали пожарных. Происшествие случилось 13 июля около половины восьмого вечера. На место пожара выдвинулись 6 единиц техники. Когда