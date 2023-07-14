Во Владимире научат готовить настоящий Русский завтрак. Завтрак - как традиция и настоящий...

Во Владимире научат готовить настоящий "Русский завтрак".Завтрак - как традиция и настоящий праздник. Вкусный рассказ о блюдах, с которых начинается день - это проект "Русский завтрак". 20 шеф-поваров из двадцати городов - с рецептами, в которых есть одно неизменное условие. В чём особенность "владимирского" завтрака? Узнала Мария Городская.Аромат этого завтрака знаком с детства - пшённая каша на молоке от шеф-повара Анны Жуковой. "С пылу, с жару". В дуэте с вареньем из владимирской вишни, каша представляет наш регион в проекте "Русский завтрак".Анна Жукова, ресторатор и отельер, участница проекта "Русский завтрак":- Мой рецепт детства. Но переехав жить во Владимир, я стала использовать уже наши владимирские локальные продукты. Чем Владимир славится? Конечно же, владимирской вишней.Каша получилась вкусной. Секрет удачного блюда - натуральные молочные продукты от "ЭкоНивы". В партнёрстве с мультиформатной сетью "Лента" и "Гастрономической картой России", компания выступила инициатором проекта "Русский завтрак", его цель - популяризация русской кухни.Анна Жукова, ресторатор и отельер, участница проекта "Русский завтрак":- Традиции - это то, что мы передаём детям. Если мы умеем готовить какие-то блюда, с ними уже экспериментировать не нужно.Подобные мастер-классы проходят в двадцати регионах России. С одни неизменным условием - используются только натуральные молочные продукты с признанным качеством.- Очень вкусная!- Приятного аппетита!- Горячая!И главными ценителями каши стали маленькие дегустаторы.Артём Козлов, дегустатор:- Мне очень понравилась каша.- До этого такую пшённую кашу пробовал?- Нет, только в садике с комочками.20 героев проекта из разных городов страны создали рецепты, Учитывая местные кулинарные особенности. Аппетитный путеводитель - на сайте "Русского завтрака". И там же - рецепт пшённой каши Анны Жуковой с вишнёвым послевкусием.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".