Во Владимире научат готовить настоящий Русский завтрак.
Завтрак - как традиция и настоящий...
Во Владимире научат готовить настоящий "Русский завтрак".
Завтрак - как традиция и настоящий праздник. Вкусный рассказ о блюдах, с которых начинается день - это проект "Русский завтрак". 20 шеф-поваров из двадцати городов - с рецептами, в которых есть одно неизменное условие. В чём особенность "владимирского" завтрака? Узнала Мария Городская.
Аромат этого завтрака знаком с детства - пшённая каша на молоке от шеф-повара Анны Жуковой. "С пылу, с жару". В дуэте с вареньем из владимирской вишни, каша представляет наш регион в проекте "Русский завтрак".
Анна Жукова, ресторатор и отельер, участница проекта "Русский завтрак":
- Мой рецепт детства. Но переехав жить во Владимир, я стала использовать уже наши владимирские локальные продукты. Чем Владимир славится? Конечно же, владимирской вишней.
Каша получилась вкусной. Секрет удачного блюда - натуральные молочные продукты от "ЭкоНивы". В партнёрстве с мультиформатной сетью "Лента" и "Гастрономической картой России", компания выступила инициатором проекта "Русский завтрак", его цель - популяризация русской кухни.
Анна Жукова, ресторатор и отельер, участница проекта "Русский завтрак":
- Традиции - это то, что мы передаём детям. Если мы умеем готовить какие-то блюда, с ними уже экспериментировать не нужно.
Подобные мастер-классы проходят в двадцати регионах России. С одни неизменным условием - используются только натуральные молочные продукты с признанным качеством.
- Очень вкусная!
- Приятного аппетита!
- Горячая!
И главными ценителями каши стали маленькие дегустаторы.
Артём Козлов, дегустатор:
- Мне очень понравилась каша.
- До этого такую пшённую кашу пробовал?
- Нет, только в садике с комочками.
20 героев проекта из разных городов страны создали рецепты, Учитывая местные кулинарные особенности. Аппетитный путеводитель - на сайте "Русского завтрака". И там же - рецепт пшённой каши Анны Жуковой с вишнёвым послевкусием.
Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".