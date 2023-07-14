Федеральная сеть фирменных магазинов «Polaris» открыла свой новый магазин в торговом комплексе «Мегаторг». Современные технологии комфорта становятся доступнее! Роботы-пылесосы, блендеры,

Федеральная сеть фирменных магазинов «Polaris» открыла свой новый магазин в торговом комплексе «Мегаторг». Современные технологии комфорта становятся доступнее! Роботы-пылесосы, блендеры, кофе-машины и мясорубки – незаменимые помощники в быту. Благодаря им наш дом становится чище и уютней, а домашняя еда вкуснее и проще в приготовлении. Хочется все и сразу! И это вполне реально. Только четыре дня