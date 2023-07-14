Во Владимире открылась выставка памяти Народного художника России Владимира Рузина. Владимир...

Во Владимире открылась выставка памяти Народного художника России Владимира Рузина.Владимир Рузин. География биографии". Выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских Палатах.Она посвящена памяти Владимира Ивановича Рузина, народного художника России, мастера черно-белого и цветного офорта, выдающегося педагога, который стоял у истоков владимирского худграфа. "География биографии" приурочена к 75-летию со дня рождения мэтра. Напомним, Владимира Рузина не стало в июле 2020-ого. На выставке представлено около сотни работ в различных техниках. Воспоминания о родном Крыме, уголки Франции и дорогие сердцу пейзажи владимирской Руси сопровождаются выдержками из дневников самого графика. Выставка собрала почитателей яркого таланта Владимира Рузина, тех, для кого он был наставником, родных и близких народного художника.Сергей Рузин, сын народного художника России Владимира РузинаОн очень любил своих учеников на художественно-графическом факультете. И к любому студенту он относился с искренним уважением. Он всех студентов называл на ВЫ. Я иногда спрашивал: "А почему ты детей называешь на Вы? А он говорил: они не дети, они ученики.