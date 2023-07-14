Во Владимире задержали местную жительницу, которая обвиняется в убийстве брата. Как сообщает...

Во Владимире задержали местную жительницу, которая обвиняется в убийстве брата.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по признакам убийства.По предварительным данным, на прошлой неделе — 8 июля 2023 года обвиняемая (ранее судимая) приехала в квартиру (на улицу Комиссарова) к своему младшему брату.При распитии спиртных напитков между ними возник серьёзный конфликт.В ярости обвиняемая нанесла своему брату удар ножом в грудь.От полученного ранения 40-летний мужчина скончался на месте.Сообщается, что обвиняемую задержали и заключили под стражу.Фото: pxfuel.com