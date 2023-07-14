Во Владимире загорелась квартира в многоэтажном доме на Нижней Дуброве, есть пострадавший Пожар...

Во Владимире загорелась квартира в многоэтажном доме на Нижней Дуброве, есть пострадавшийПожар произошёл вечером 13 июля. Звонок поступил в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Владимирской области около 19.30.Сообщалось, что на улице Нижняя-Дуброва (дом №27) загорелась квартира.На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался густой дым из окон 2-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для спасения людей, поиска очага и тушения пожара.Пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м.В результате, как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, пострадал мужчина 1968 года рождения.Было эвакуировано 35 человек, из них 5 детей.Сообщается, что пострадала и внутренняя отделка, а также имущество квартиры.Для тушения пожара привлекалось 6 единиц техники и 17 человек.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области