Во Владимирской области дополнительно отремонтируют 28 километров дорог. Дорожный фонд области...

Во Владимирской области дополнительно отремонтируют 28 километров дорог.Дорожный фонд области "поправился" на полмиллиарда рублей. Правительство привлекло дополнительные федеральные средства. В пересчете на ремонты это двадцать восемь километров отремонтированных дорог сверх изначальных планов, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.Задачи на этот год: отремонтировать почти четыреста километров дорог, оборудовать искусственное освещение в двадцати населённых пунктах, построить пять новых автодорог, отремонтировать семь мостов и достроить Рпенский проезд.