По одному из материалов проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Владимирской области выявлены многочисленные нарушения при выдаче льготных лекарств. Об этом сообщила прокуратура 33-го региона.Они зафиксированы на всех этапах, начиная от формирования количества льготников до отпуска препаратов в аптеках. Так, при выписке рецептов врачи не проверяли наличие медикаментов, что приводило к отсрочкам в выдаче лекарств.Владимирцы активно жалуются на затягивание проведения заседаний врачебной комиссии по назначению людям лекарств. Имели место случаи, когда медики отказывали в выписке рецептов и пациенты покупали таблетки и медицинские издения за свой счёт.«В суды направлен 81 иск об обеспечении граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также взыскании средств, потраченных на лечение (свыше 500 тысяч рублей), в том числе в интересах 15 детей. К июлю исполнены решения судов по 28 делам», - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, больницы затягивали с отправкой заявок в минздрав на покупку препаратов. Такие нарушения выявлены в Меленковской ЦРБ и клинике «РЖД-Медицина» в Муроме.Прокуроры отмечают, что из 326 ФАПов продажа медикаментов организована лишь в 62.Всего за полгода пресечено более 1200 нарушений, внесено 250 представлений, наказаны более 200 человек. По одному из материалов проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.