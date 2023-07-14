Во Владимирской области прольются дожди и ливни... из звезд.
На пике крупнейшего летнего...
Во Владимирской области прольются дожди и ливни... из звезд.
На пике крупнейшего летнего звездопада - Персеиды - в ясную погоду в ночном небе можно наблюдать до двухсот метеоров в час.
А еще в июле над большей частью России начался период видимости Международной Космической станции.
Отражая солнечный свет, каждую ночь она трижды яркой точкой проплывает по небосводу.
Точное время следования "через Владимир" сегодня - 21.54 и 23.29.
"График" можно посмотреть на сайте мкс-онлайн.ру