Во Владимирской области сегодня пройдет животноводческая выставка Владимирские зори. В селе...

Во Владимирской области сегодня пройдет животноводческая выставка "Владимирские зори".В селе Новоалександрово в Суздальском районе все готово к началу областной выставки племенного животноводства и птицеводства "Владимирские зори".О своих достижениях в селекции на ней расскажут представители пятидесяти сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств региона, владельцы подворий.Лучшие представители поголовий выступят на конкурсе красоты.Предусмотрена развлекательная программа для детей.Площадка - аграрный колледж. Вход свободный.