Во Владимирской области сегодня пройдет животноводческая выставка Владимирские зори.
В селе...
Во Владимирской области сегодня пройдет животноводческая выставка "Владимирские зори".
В селе Новоалександрово в Суздальском районе все готово к началу областной выставки племенного животноводства и птицеводства "Владимирские зори".
О своих достижениях в селекции на ней расскажут представители пятидесяти сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств региона, владельцы подворий.
Лучшие представители поголовий выступят на конкурсе красоты.
Предусмотрена развлекательная программа для детей.
Площадка - аграрный колледж. Вход свободный.