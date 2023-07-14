Область получит 200 млн рублей на переоснащение двух колледжей.

Во Владимирской области создадут два образовательно-производственных кластера. Об этом заявил Александр Авдеев.Заявки от 33-го региона победили в конкурсе «Профессионалитет», который организован Минпросвещения. Область получит 200 млн рублей на переоснащение двух колледжей.Химический кластер появится на базе Гусевского стекольного колледжа. Партнёрами выступят Гусевский стекольный завод, «Красное Эхо», «Экспо Гласс», ВХЗ, «Русатом Стекловолокно», «Мегастек», Опытный стекольный завод.«Машиностроительный кластер будет основан на базе Энергомеханического колледжа КГТА совместно с ВНИИ «Сигнал», «КЭМЗ», ЗиД, «Точмаш», «КМЗ», - уточнил губернатор.Кроме того, в регионе найдут ещё 46 млн на реализацию проектов. Власти надеются, что модернизация учебных заведений позволит решить кадровые проблемы предприятий.