На трассе «Александров-Карабаново-Киржач» столкнулись три иномарки.

Во Владимирской области в массовом ДТП пострадала 43-летняя женщина-водитель. Об этом рассказали в региональном УМВД.Накануне, 13 июля, на 6 км трассы «Александров-Карабаново-Киржач» произошла авария с участием трёх иномарок. В какой-то момент 43-летняя женщина, находившаяся за рулём «Шевроле», попыталась избежать столкновения с машиной, которая ехала в попутном направлении. Женщина нажала на тормоз, вылетела на встречку и врезалась в «Рено». «Француза» отбросило в кювет. По пути автомобиль задел «Ауди».В результате происшествия пострадала лишь водитель «Шевроле». Её госпитализировали.