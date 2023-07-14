К таким выводам в результате проверки пришла региональная прокуратура.

Во Владимирской области медики искусственно создавали дефицит льготных лекарств. К таким выводам в результате проверки пришла региональная прокуратура.Ведомство обнаружило массовые нарушения при организации выдачи бесплатных медикаментов. Так, при выписке рецептов врачи не проверяли остатки препаратов в аптеках. Думая, что таблеток не хватает, доктора отправили десятки рецептов на отложенное обеспечение.Такая история произошла с 17 пациентами, которые должны были получать «Метформин», но больным его не выдавали. При этом в аптечной сети хранится 16,8 тысяч упаковок препарата. Ещё 82 рецепта на «Бисопролол» также отправлены на отсроченное получение. На остатках имеется 3,5 тысяч упаковок.Добавим, что за полгода прокуроры выявили свыше 1200 нарушений в сфере лекарственного обеспечения владимирцев.