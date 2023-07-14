Во Владимирской области выглянет солнце, а потом пройдет дождь.
Облачная погода продержится почти...
Во Владимирской области выглянет солнце, а потом пройдет дождь.
Облачная погода продержится почти весь день, сообщают синоптики.
Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Зато будет тепло, жо 20 градусов.
Ветер слабый, до 2, 2 метра в секунду.
Атмосферное давление немного вырастет - с 243 до 246 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В прежние времена в этот день был праздник Берегини.
Она почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья.
К этому времени поспевает ранняя вишня.
Если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья – осень наступит рано и зима будет ранней.
Фото: https://www.pxfuel.com/en