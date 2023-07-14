Во Владимирской области вынесен приговор за 19 дачных краж и убийство.
Петушинским райсудом...
Во Владимирской области вынесен приговор за 19 дачных краж и убийство.
Петушинским райсудом установлено, что вечером 28.02.2022 мужчина находился в гостях у знакомых, с которыми совместно распивал спиртное. Между ним осужденным и одним из гостей произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее трех ударов кухонным ножом в грудь и спину потерпевшего. Который той же ночью в реанимационном отделении районной больницы, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Кроме того, в период с ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года осужденный совершил 19 незаконных проникновений в жилища, а также хозяйственные постройки на территории садовых товариществ и частного сектора Петушинского района.
Воровал бытовую технику, садовое оборудование, строительный инструмент, а также изделия из цветного металла.
Общая сумма ущербапревысила 360 тысяч рублей.
Ему назначено наказание в виде 11 лет строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: https://www.pxfuel.com