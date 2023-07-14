Во Владимирской области вынесен приговор за 19 дачных краж и убийство. Петушинским райсудом...

Во Владимирской области вынесен приговор за 19 дачных краж и убийство.Петушинским райсудом установлено, что вечером 28.02.2022 мужчина находился в гостях у знакомых, с которыми совместно распивал спиртное. Между ним осужденным и одним из гостей произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее трех ударов кухонным ножом в грудь и спину потерпевшего. Который той же ночью в реанимационном отделении районной больницы, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Кроме того, в период с ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года осужденный совершил 19 незаконных проникновений в жилища, а также хозяйственные постройки на территории садовых товариществ и частного сектора Петушинского района.Воровал бытовую технику, садовое оборудование, строительный инструмент, а также изделия из цветного металла.Общая сумма ущербапревысила 360 тысяч рублей.Ему назначено наказание в виде 11 лет строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com