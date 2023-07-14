Во Владимирской области загородный детский лагерь Икар отметил 65-летний юбилей. На празднике...

Во Владимирской области загородный детский лагерь "Икар" отметил 65-летний юбилей.На празднике побывал наш корреспондент Федор Лалакин.В ритме танца лагерь Икар отмечает свой юбилей. Целых 65 лет несколько поколений жителей Владимира проводят в нем свои летние каникулы.Грудякова Валерия:- "Икар" для меня это можно сказать вторая такая небольшая семья, атмосфера, тут можно прочувствовать себя в разных делах, в сценках, в кружках.Об особой атмосфере говорит каждый, кто хотя бы однажды здесь был. Например Алине она запомнилась настолько, что теперь девушка приезжает каждый год работать вожатойАлина Мурикова, вожатая:- Я когда то давно в 17 году приехала сюда ребенком, сначала я испугалась этого места, а потом влюбилась. Это другой мир, который забирает тебя, я тут отдыхаю, как и физически, так и морально. Это место раскрытия творческих способностей.Свои творческие способности ребята раскрыли на все 100 процентов. Гости были в восторге от шоу.На день рождения без подарка приходить не принято. Икару подарили набор спортивных мячей и устроили шоу ростовых куколАлексей Метелкин, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Мы все увидели воочию, мы все прониклись вот этой замечательной и неповторимой атмосферой и убедились в том, что работа в лагере Икар поставлена самым, что не на есть правильным образом.Елена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира:- И конечно педагогический отряд, который здесь работает, он делает все для того, чтобы в первую очередь детям было интересно, чтобы они сюда захотели приехать и в следующий год и через год и даже через 5 лет.В этом году вторая смена целиком посвящена юбилею, она называется "Карусель времен"Павел Кутузов, президент федерации триатлона Владимирской области:- Очень здорово приехать сюда в лагерь Икар, увидеть детей, у которых горят глаза, которые рады тому, что находятся здесь они провели замечательный праздник, отличное представление и хочется сказать огромное спасибо и детям и всему педагогическому составу.Такому теплому празднику не смогла помешать даже холодная июльская погода. Мурашки не от холода, а от эмоций говорит директор лагеря Дмитрий ПучковДмитрий Пучков, директор лагеря "ИКАР":- Вот у меня мурашки не потому что холодно, а потому что переполняют эмоции, что любимому лагерю многих детей Владимирских 65 сегодня. Мы вчера буквально в сети вк запустили маленький слайд шоу со старыми фотографиями и там откликнулись вожатые, которые работали в 83 году, 86 году, присылали фотографии.Такая реакция говорит о том, что даже спустя десятки лет люди с теплом вспоминают время проведенное в этом лагере.Федор Лалакин Александр Чунаев Вести Владимир