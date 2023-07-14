Сообщение: Предупреждение о вирусе!
В настоящее время эпидемическими темпами распространяется новый вирус под названием .
Если вы получили РАБОТУ от ваших коллег, босса, по электронной почте или каким-либо другим способом - ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к работе!!! Этот вирус может полностью уничтожить вашу личную и общественную жизнь. Если вы все-таки контактировали с вирусом, немедленно возьмите двух друзей и отправляйтесь в ближайший бар. Закажите напитки и после 3 кружки/рюмки/стакана вы обнаружите, что работа полностью удалена из вашего мозга. Немедленно передайте это предупреждение как минимум 5 друзьям. Если вы вдруг осознали, что у вас нет 5 друзей - значит, вы уже заразились вирусом и РАБОТА полностью контролирует всю вашу жизнь. В э
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