По предварительным данным, 8 июля женщина приехала в квартиру к своему младшему брату, там они вместе распивали алкоголь. Убийство произошло в одной из квартир на улице Комиссарова. Как

По предварительным данным, 8 июля женщина приехала в квартиру к своему младшему брату, там они вместе распивали алкоголь. Убийство произошло в одной из квартир на улице Комиссарова. Как сообщили в Следкоме, при распитии спиртного между родственниками произошел конфликт. Женщина, которая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности, взяла нож и ударила брата в грудь. От