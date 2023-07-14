Жительницу регионального центра обвиняют в убийстве собственного брата.

Жительницу регионального центра обвиняют в убийстве собственного брата. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Преступление было совершено 8 июля. Следствие полагает, что подозреваемая приехала в гости к младшему брату, проживавшему на улице Комиссарова. Родственники вместе выпили, а затем поссорились. Во время конфликта женщина схватила нож и вонзила его в грудь оппонента. Рана оказалась смертельной, 40-летний мужчина скончался на месте.Отмечается, что ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В настоящий момент она находится под стражей.