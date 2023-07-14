Жителя села Ляхи Меленковского района Владимирской области обвиняют в нелегальном лове рыбы на территории заказника «Окский береговой».

Жителя села Ляхи Меленковского района Владимирской области обвиняют в нелегальном лове рыбы на территории заказника «Окский береговой». Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что вечером сельчанин вышел на Оку на самодельной моторной лодке и установил сеть длиной более 60 метров.По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях заведено уголовное дело. Расследование продолжается.