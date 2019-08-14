Беременная Екатерина Лаврова из Подмосковья забила до смерти своего годовалого сына. Шоумен Дмитрий Борисов не смог пройти мимо этой истории: отец скончавшегося ребенка – Денис Маслов – появился в эфире ток-шоу Пусть говорят на Первом канале.

Беременная Екатерина Лаврова из Подмосковья забила до смертисвоего годовалого сына. Шоумен Дмитрий Борисов не смог пройти мимо этой истории:отец скончавшегося ребенка – Денис Маслов – появился в эфире ток-шоу "Пустьговорят" на Первом канале.В студии Маслов рассказал присутствующим, что именно произошлов тот роковой день. По словам Дениса, он, его супруга и их первенец – Андрей гулялина детской площадке во дворе около дома. Мальчик капризничал, чем очень раздражал Екатерину.Молодая мама была резка с малышом.Денис, увидев реакцию супруги, принял решение завершитьпрогулку. Семейство вернулось в квартиру."Я его поставил к стеночке, как обычно. Он сам доходил до дивана,где мы его переодеваем. Я пошел на балкон курить, общался в этот момент по телефонус другом. Я слышал, он плакал, как с улицы я его нес, поэтому я не особо на этообратил внимания. Я думал, капризничает просто. Но, когда я услышал этот стук,глухой шум, я сразу подбежал. Я смотрю, он лежит на полу и у него изо рта шлакровь. Она стоит рядом с ним и плачет", – поведал Маслов в эфире ток-шоу "Пустьговорят".Денис взял на руки сына, пытался его реанимировать. Вызвалскорую, мальчика госпитализировали. Врачи неделю боролись за жизнь ребенка, нотак и не смогли его спасти.В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" стало известно,что Денис и Катя познакомились еще в пятом классе. Они росли в одном интернате,окончив который стали жить вместе. Лаврова получила квартиру от государства каксирота. Влюбленные не пошли в ЗАГС даже после того, как у них родился первенец –сын Андрей.На съемочной площадке появилась и сама Екатерина Лаврова.23-летняя девушка рассказала, как погубила своего первенца. "Я его кидала надиван, а потом на пол, но убивать его я не хотела", – сообщила Екатерина Дмитрию Борисову, который буквально оторопел от услышанного. Лавровадобавила, что закрывала Андрюше рот рукой, чтобы соседи не слышали его криков.Отметим, что многие друзья и родственники Лавровойсомневаются, что она, находясь на шестом месяце беременности, могла забитьсына. Близкие девушки, подозревают, что та себя оговаривает, прикрываямужа. Более того, возможно, Лаврову заставила взятьна себявину свекровь – МарияМаслова. Мать Дениса считает, что погибший Андрюша мог быть рожден от другогомужчины, якобы Катя забеременела, когда ее сын был в армии.К слову, сама Мария Маслова, во всем обвиняет невестку. Вэфире женщина намекнула, что Екатерина опасна для себя иокружающих."Мы одну оставить ее боимся, чтобы она что-то с этим малышомнерожденным не сделала. Мы же не знаем, что у нее в голове. У нее же уже былребенок, она его просто утопила в туалете. Говорит, в электричке у нее выкидышслучился. Она говорила сыну, что вроде как он живой родился, но онаперепугалась, не знала, что делать и спустила его в туалет", – вспоминала Масловав сегодняшнем выпуске .Екатерина Лавровапрокомментировала заявление свекрови. Девушка отметила, что выкидыш случился намалом сроке беременности.