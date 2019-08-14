Беременная Екатерина Лаврова из Подмосковья забила до смерти своего годовалого сына. Шоумен Дмитрий Борисов не смог пройти мимо этой истории. Отец скончавшегося ребенка Денис Маслов появился в эфире ток-шоу Пусть говорят на Первом канале.

Беременная Екатерина Лаврова из Подмосковья забила до смертисвоего годовалого сына. Шоумен Дмитрий Борисов не смог пройти мимо этой истории. Отец скончавшегося ребенка Денис Маслов появился в эфире ток-шоу "Пустьговорят" на Первом канале.В студии Маслов рассказал, что произошлов тот роковой день. По словам Дениса, он, его супруга и их первенец Андрей гулялина детской площадке около дома. Мальчик капризничал, чем очень раздражал Екатерину. Молодая мама была резка с малышом. Увидев реакцию супруги, Денис принял решение завершитьпрогулку. Семейство вернулось в квартиру."Я его поставил к стеночке, как обычно. Он сам доходил до дивана,где мы его переодеваем. Я пошел на балкон курить, общался в этот момент по телефонус другом. Я слышал, он плакал, как с улицы я его нес, поэтому я не особо на этообратил внимания. Я думал, капризничает просто. Но, когда я услышал этот стук,глухой шум, я сразу подбежал. Я смотрю, он лежит на полу, и у него изо рта шлакровь. Она стоит рядом с ним и плачет", – поведал Маслов в эфире ток-шоу "Пустьговорят".Денис взял на руки сына, пытался его реанимировать. Вызвалскорую, мальчика госпитализировали. Врачи неделю боролись за жизнь ребенка, нотак и не смогли спасти.В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" стало известно,что Денис и Катя познакомились еще в пятом классе. Они росли в одном интернате,окончив который стали жить вместе. Лаврова получила квартиру от государства каксирота. Влюбленные не пошли в ЗАГС даже после того, как у них родился первенец, сын Андрей.На съемочной площадке появилась и сама Екатерина Лаврова.23-летняя девушка рассказала, как погубила своего первенца. "Я его кидала надиван, а потом на пол, но убивать его я не хотела", – сообщила Екатерина Дмитрию Борисову, который оторопел от услышанного. Лавровадобавила, что закрывала Андрюше рот рукой, чтобы соседи не слышали его криков.Многие друзья и родственники Лавровойсомневаются, что она, находясь на шестом месяце беременности, могла забитьсына. Близкие девушки, подозревают, что та себя оговаривает, прикрываямужа. Более того, возможно, Лаврову заставила взятьна себявину свекровь МарияМаслова. Мать Дениса считает, что погибший Андрюша мог быть рожден от другогомужчины, якобы Катя забеременела, когда ее сын был в армии.Мария Маслова во всем обвиняет невестку. Вэфире женщина намекнула, что Екатерина опасна для себя иокружающих."Мы одну оставить ее боимся, чтобы она что-то с этим малышомнерожденным не сделала. Мы же не знаем, что у нее в голове. У нее же уже былребенок, она его просто утопила в туалете. Говорит, в электричке у нее выкидышслучился. Она говорила сыну, что вроде как он живой родился, но онаперепугалась, не знала, что делать, и спустила его в туалет", – вспомнила Масловав сегодняшнем выпуске .Екатерина Лавровапрокомментировала заявление свекрови. Девушка отметила, что выкидыш случился намалом сроке беременности.