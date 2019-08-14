Лариса Долина отдыхает с семьей в Америке. Популярная исполнительница разгуливает по улицам Манхэттена в футболке и шортах.

Лариса Долина отдыхает с семьей в Америке. Популярная исполнительница разгуливает по улицам Манхэттена в футболке и шортах.Отечественные знаменитости, ушедшие в долгожданный отпуск, разбежались по миру. Кто-то, как Алла Пугачева и Максим Галкин, Кристина Орбакайте и Эммануил Виторган, предпочитают ласковое солнце Юрмалы, а кто-то, как Анастасия Волочкова, Елена Летучая и Юлианна Караулова, расслабляются на белоснежных пляжах Мальдив. А еще у знаменитостей пользуются популярностью США. У многих, к примеру, у Игоря Николаева и Наташи Королевой, в Майами есть собственные апартаменты.В Америке проводит свой отпуск и певица Лариса Долина. В последнее время 63-летняя исполнительница редко выходит в свет и дает интервью, поэтому остается только догадываться, что происходит в ее жизни. Однако благодаря страничке ее дочери Ангелины в социальной сети Instagram репортеры узнают о событиях, происходящих с артисткой. Единственная наследница певицы опубликовала несколько фотографий, сделанных в США.Семейство (Лариса Долина с дочкой и внучкой Александрой) посетило Нью-Йорк, прогулялось по Манхэттену и осмотрело Бруклинский мост. Интересно, что для прогулок артистка выбрала молодежный стиль, облачившись в яркую желтую футболку и модные рваные джинсовые шорты. Судя по комментариям, дерзкий образ Ларисы Долиной стал настоящей сенсацией. Многочисленные подписчики пришли в полный восторг и рассыпались в комплиментах. Они назвали 63-летнюю певицу "девочкой" и "красоткой", отметив, что такой стиль очень ей подходит.По всей видимости, набирается сил и впечатлений для юбилейного концерта, запланированного на 31 октября 2020 года. В мероприятии примут участие также джазмен Игорь Бутман и музыкант, народный артист Юрий Башмет.