Мюнхенская Бавария объявила о заключении арендного соглашения с полузащитником миланского Интера и сборной Хорватии Иваном Перищичем. 30-летний хорват будет выступать в мюнхенском клубе на протяжении одного сезона.

Мюнхенская "Бавария" объявила о заключении арендного соглашения с полузащитником миланского "Интера" и сборной Хорватии Иваном Перищичем. 30-летний хорват будет выступать в мюнхенском клубе на протяжении одного сезона."Я очень рад вернуться в Германию. "Бавария" – один из самых больших клубов Европы, — признается Перишич, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт "Баварии". – Мы хотим добиться успеха не только в чемпионате и Кубке Германии, но в Лиге чемпионов".Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, куда он перебрался из немецкого "Вольфсбурга". В минувшем сезоне он провел за "нераздурри" 45 матчей, став автором девяти голов и восьми голевых передач. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира-2018.