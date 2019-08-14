Умение выбрать хорошее вино - это искусство. Однако у всякого искусства есть свои законы. И эксперты Роскачества решили их рассекретить. Специально для вас они дали несколько советов, которые помогут определить качество вина на глаз и избежать выброса денег на ветер при покупке испорченного алкогольного напитка.

Умение выбрать хорошее вино — это искусство. Однако у всякого искусства есть свои законы. И эксперты Роскачества решили их рассекретить. Специально для вас они дали несколько советов, которые помогут определить качество вина на глаз и избежать выброса денег на ветер при покупке испорченного алкогольного напитка.При этом требования Роскачества даже жестче, чем то, что допускается за границей. Например, на Западе допускается наличие в бутылках винного камня — кристалликов темно-красного цвета. За российскими пределами даже считается, что они естественны для хорошего красного вина. Российский ГОСТ строг – вино должно быть чистым и прозрачным, без посторонних включений, осадка или хлопьев. Поэтому при покупке вина стоит обратить внимание на его цвет и посторонние включения в бутылке.Что касается молодого белого вина, то оно должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым. Впрочем, молодое белое вино может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком.А вот янтарный отлив для сухого вина, каков бы красив он ни был, должен насторожить. Если вино напоминает по цвету нерафинированное подсолнечное масло, то оно уже окислилось и состарилось раньше времени. Покупать его, может быть, и можно, в вот пить его нельзя, предупреждают в Роскачестве.От вида перейдем к вкусу и запаху. Главный враг белого вина — кислород, отмечают эксперты Роскачества. Он выдает себя вкусом. Его присутствие выдают тона моченого яблока, оттенок старого погреба и подгнившей листвы. Если в аромате вина превалируют уксусные ноты, это говорит о превышении в нем так называемых летучих кислот. Некачественное красное вино вообще может пахнуть, как вареная свекла. Вы когда-нибудь пили вареную свеклу? Тогда, наверное, не стоит и начинать.Вообще овощные оттенки не свойственны "здоровому" вину. Эксперты Российской системы качества поясняют, что они могут свидетельствовать о нарушениях гигиены на винодельне.Вино может пахнуть и коркой. Этот запах мокрого картона начисто перебивает утонченный винный аромат. При этом от него не застрахованы даже самые дорогие вина. Всему виной — трихлоранизол. Это вещество появляется на пробочной поверхности. Оно поражает натуральную пробку из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии. И если трихлоранизол испортил пробку, то уж испортить-то вино ему уже ничего не помешает. Напиток, закупоренной пробкой с трихлоранизолом приобретает весьма характерный затхлый запах и привкус плесени.Теперь подробнее о вкусе. Если при первом глотке вы отмечаете жжение в горле, то это сразу говорит о высоком уровне летучих кислот, избытке защищающего вина от окисления диоксида серы, а также с проблемами с микробиологией напитка. Такое вино лучше не употреблять, советуют специалисты.