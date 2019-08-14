Наркотические средства задержанный планировал переработать и в дальнейшем использовать для личного потребления.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Александровскому району в ходе проведения оперативных мероприятий задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.В ходе досмотра содержимого пакетов, которые находились при фигуранте, оперативники обнаружили и изъяли содержимое растительного происхождения, имеющее характерный цвет и запах, а также электрическую мясорубку.Проведенным впоследствии исследованием установлено, что в пакетах находилась маковая солома, общей массой почти 700 граммов.Установлено, что наркотические средства задержанный планировал переработать и в дальнейшем использовать для личного потребления.Следователями ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).