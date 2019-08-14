Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов анонсировал дебютный бой своего двоюродного брата Абубкара в UFC. Это состоится на турнире в Москве, который состоится девятого ноября.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов анонсировал дебютный бой своего двоюродного брата Абубкара в UFC. Это состоится на турнире в Москве, который состоится девятого ноября."Это мой брат Абубакар Нурмагомедов, таких, как он больше нет, — написал Хабиб в своем личном Instagram-аккаунте. – Его следующий бой пройдет в Москве на UFC Moscow".Абубакар выступает в полусредней весовой категории. Изначально его дебют в бойцовской организации планировался на седьмое сентября, когда пройдет состоится турнир UFC в Абу-Даби, где выступит и Хабиб. Однако Абубакару не хватило времени на восстановление после операции на руке, связанной с частичным разрывом связок.