Юрий Нечаев – адвокат родителей умершей Жанны Фриске – заявил, что договор с благотворительной организацией Русфонд вокалистка не подписывала. По мнению юриста, звезда эти бумаги даже в руках не держала.

Юрий Нечаев – адвокат родителей умершей Жанны Фриске –заявил, что договор с благотворительной организацией "Русфонд" вокалистка неподписывала. По мнению юриста, звезда эти бумаги даже в руках не держала."Суд не рассмотрел мое заявление о признании договора Жанныс "Русфондом" недействительным. Основанием считать его таковым было то, что тамстоит не ее подпись, это признала независимая экспертиза. Мы не знаем, ктопоставил данную подпись, но она сильно отличается от подписи Фриске в еепаспорте, копия которого есть в материалах дела", – говорит адвокат родителейЖанны Фриске.Нечаев отметил, что легитимность договора в суде нерассматривалась. Адвокат пытался оспорить подлинность документа, однако судьяне принял к сведению его доводы. Более того, защитник семьи Фриске на последнемзаседании подал иск о признании бумаг недействительными, однако принять егоотказались. Юрий Нечаев подчеркнул, что тем самым были нарушены процессуальные нормы."Я указывал, что листы договора не пронумерованы, чтоскреплены они несколько раз, то есть раскреплялись. Там, по нашему мнению,должно было быть уголовное дело", – добавил юрист.Отец певицы Владимир Фриске, по словам адвоката, никогда небыл стороной договора. Родитель вокалистки только слышал призывы от Первогоканала о помощи. О том, что есть какой-то контракт, Владимир Борисович не знал. Нечаевотметил, что с "Русфондом" тогда договаривался гражданский муж Жанны – телеведущийДмитрий Шепелев – именно он и заключал договор.Адвокат отметил, что, несмотря на все вышесказанное, суд встална сторону благотворительной организации. Родителям пришлосьпродать часть дома, который им достался в наследство от умершей дочери."Вторая половина принадлежит Шепелеву. Но этого не хватилоему для покрытия долга: какое-то его имущество, насколько я знаю, арестовали. Амама с папой сейчас живут в квартире, которую удалось сохранить", – цитирует ЮрияНечаеваНапомним, в начале августа родственникивозместили долги перед организацией "Русфонд". На счетблаготворительного общества поступило13 653 214 рублей. Кроме того, близких вокалистки заставиликомпенсировать уплаченную фондом госпошлину 60 тысяч рублей. Добавим,всего наследники певицы должны были "Русфонду" 21 миллион рублей. Часть ранее погасил Дмитрий Шепелев – чуть менее восьми миллионов рублей.