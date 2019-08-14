Команда ученых смогла воссоздать аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра. Полагается, что эти духи были самыми известными в Египте на момент правления царицы. Открытие осуществила команда археологов из Гавайского университета совместно с группой парфюмеров.

Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра. Полагается, что эти духи были самыми известными в Египте на момент правления царицы.Открытие осуществила команда археологов из Гавайского университета совместно с группой парфюмеров. Ароматом, который удалось восстановить, скорее всего пользовалась две тысячи лет назад египетская царица.В работе использовались остатки парфюма, найденные в старых бутылках. Член группы археологов Роберт Литтман иронично подмечает, что это были "Шанель № 5" того времени. По его словам, это самые ценные духи древнего мира.Как сообщает Times, раскопки осуществлялись на площадке, где в Древнем Египте стоял город Тмуит, известный производством парфюма. Археологи смогли отыскать бутылочки, химический анализ которых помог установить формулу духов.Отмечается, что в основе парфюма — смола, которую добывают из терна, оливковое масло, кардамон, а также корица. Воссозданный аромат помог определить, что запах, которым могла пользоваться Клеопатра, отличался стойкостью, а также отдавал мускусом.