Накануне ряд СМИ распространил известие о том, что кинорежиссера Глеба Панфилова госпитализировали. Известие прокомментировала его супруга Инна Чурикова.

Накануне ряд СМИ распространил известие о том, что кинорежиссера Глеба Панфилова госпитализировали. Известие прокомментировала его супруга Инна Чурикова.Артистка подтвердила информацию о том, что 85-летний режиссер был на приеме у врача. Однако поклонникам не нужно беспокоиться: Глеб Панфилов посоветовался с медиком, после чего отправился домой."Нет, нет, нет. Все дело в том, что он просто советовался с врачом. Сейчас он едет домой. Все нормально", – передает слова Инны Чуриковой телеканал "Звезда".В среду, 14 августа, многие СМИ сообщили о том, что режиссера доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у него диагностировали инфаркт, передает Telegram-канал Mash.Напомним, в середине июля экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Артистка упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Очевидцы помогли актрисе подняться и проводили за кулисы. Постановку прервали.Позднее Инна Чурикова выступила с официальным заявлением. Она рассказала, что упала из-за плохого зрения. В будущем ей придется сделать операцию на глаза. Артистка добавила, что отделалась ушибами. "Врачи ко мне очень внимательны", – подчеркнула актриса. В начале августа Инну Чурикову выписали из больницы.