В борьбу за нападающего чешского клуба Млада Болеслав Николая Комличенко вступил ЦСКА. Армейцы готовы заплатить за лучшего бомбардира чемпионата Чехии более 3,5 миллиона евро.

В борьбу за нападающего чешского клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко вступил ЦСКА. Армейцы готовы заплатить за лучшего бомбардира чемпионата Чехии более 3,5 миллиона евро.Как сообщает Чемпионат.com, армейцы готовы начать переговоры о покупке23-летнего воспитанника "Краснодара". Ранее кандидатом в сборную России интересовались "Спартак" и "Локомотив". Железнодорожники были близки к приобретению Николая, но сделка сорвалась.Контракт Комличенко с "Млада Болеслав" рассчитан до 2022. В прошлом сезоне Николай забил 28 мячей в чемпионате Чехии, установив рекорд результативности.