43-летняя вдова Михаила Круга часто делится с фолловерами кадрами из своей жизни. Так, накануне она опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый.

43-летняя вдова Михаила Круга часто делится с фолловерами кадрами из своей жизни. Так, накануне она опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый.На снимке вдова исполнителя шансона позирует на фоне тренажеров в спортзале. На ней черные лосины, обтягивающая серая майка и кроссовки того же цвета. "С утра на тренировке!", – подписала пост Ирина.По словам поклонников,сложно не заметить, что певица в прекрасной физической форме. В 43 года ее фигура ничуть не уступает любой двадцатилетней."Спортсменка-комсомолка и просто талантливая красавица!", "Ирина, вы красотка! В такой суперской форме! Восхищена", "Спортивная, подтянутая! Молодец", "Модель!", – осыпали вдову комплиментами восхищенные фанаты."Всем бы так выглядеть!", – отметил фолловер.Сама вдова отметила, что главным залогом успеха в этом деле считает силовые тренировки. По ее словам, после них "вся дурь выходит".Отметим, Ирина – многодетная мама. Первую дочь Марину она родила еще до встречи с Михаилом. Их общий с Кругом появился на свет за месяц до в 2002 году. Через четыре года после трагедии певица снова вышла замуж. Своему избраннику, бизнесмену Сергею Белоусову, она подарила мальчика, которого назвали Андреем.