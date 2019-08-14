В американском городе Цинциннати продолжаются матчи теннисного турнира серии Masters. В мужской сетке соревнований старт взял россиянин Даниил Медведев, одержав победу в матче первого круга.

В американском городе Цинциннати продолжаются матчи теннисного турнира серии Masters. В мужской сетке соревнований старт взял россиянин Даниил Медведев, одержав победу в матче первого круга.Соперником первой ракетки России по стартовому поединку был британец Кайл Эдмунд. Медведев обыграл соперника по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу российского теннисиста. Общая продолжительность матча составила 1 час 19 минут.Во втором круге Медведев сыграет против француза Бенуа Пэра. Матч состоится 14 августа.Напомним, что во втором круге турнира в Цинциннати также сыграют ещё два россиянина — Карен Хачанов, который встретится с австралийцем Ником Кирьосом, и Андрей Рублев — за путевку в третий круг он поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой.