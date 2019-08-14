Телеведущая опубликовала новое фото с таинственным незнакомцем, который нежно ее обнимает. Снимок вызвал восхищение у подписчиков
Телеведущая опубликовала новое фото с таинственным незнакомцем, который нежно ее обнимает. Снимок вызвал восхищение у подписчиков
Дана Борисова, которая недавно вернулась из круизного
отдыха, побывала на дне рождении друга. Как говорится, с корабля на бал. Она
поделилась новым снимком, на котором запечатлена с молодым человеком. Мужчина
приобнял Борисову и что-то нашептывает ей, а она в свою очередь расплывается в улыбке.
Подписчики решили, что между телеведущей и незнакомцем есть
какие-то отношения. "Я только руку и сердце хотел предложить, а там уже
Никитка какой– то организовался", "Такие искрение и милые",
"Классные", – написали фолловеры. Однако они слишком рано начали
радоваться. Оказывается, на фото вместе с Даной тот самый друг, которого
девушка пришла поздравить.
"Ну а теперь,после этого фото вот только скажите
,что у меня дурной характер. И мы только делаем, что ссоримся с Никитой? А вот
знаете, в этом и есть ценность дружбы и настоящего взаимопонимания, что мы все
искренние, когда нам плохо, обижаемся и жалуемся, ну а когда #праздник
#деньрождения мы радуемся за своих родных и близких людей", – заключила
телеведущая. На торжестве в честь дня рождения Никиты Лушникова присутствовали
и другие медийные личности, среди которых были певица Рита Дакота и актер-комик Александр Шаляпин.
Стоит отметить, что в семье до недавнего
времени был разлад – мать и дочь телеведущей находились в ссоре. Благодаря
круизному отдыху на Черном море, куда отправились все трое, Дане удалось
примирить Полину и Екатерину Ивановну.