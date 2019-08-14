Телеведущая опубликовала новое фото с таинственным незнакомцем, который нежно ее обнимает. Снимок вызвал восхищение у подписчиков

Телеведущая опубликовала новое фото с таинственным незнакомцем, который нежно ее обнимает. Снимок вызвал восхищение у подписчиковДана Борисова, которая недавно вернулась из круизногоотдыха, побывала на дне рождении друга. Как говорится, с корабля на бал. Онаподелилась новым снимком, на котором запечатлена с молодым человеком. Мужчинаприобнял Борисову и что-то нашептывает ей, а она в свою очередь расплывается в улыбке.Подписчики решили, что между телеведущей и незнакомцем естькакие-то отношения. "Я только руку и сердце хотел предложить, а там ужеНикитка какой– то организовался", "Такие искрение и милые","Классные", – написали фолловеры. Однако они слишком рано началирадоваться. Оказывается, на фото вместе с Даной тот самый друг, которогодевушка пришла поздравить."Ну а теперь,после этого фото вот только скажите,что у меня дурной характер. И мы только делаем, что ссоримся с Никитой? А вотзнаете, в этом и есть ценность дружбы и настоящего взаимопонимания, что мы всеискренние, когда нам плохо, обижаемся и жалуемся, ну а когда #праздник#деньрождения мы радуемся за своих родных и близких людей", – заключилателеведущая. На торжестве в честь дня рождения Никиты Лушникова присутствовалии другие медийные личности, среди которых были певица Рита Дакота и актер-комик Александр Шаляпин.Стоит отметить, что в семье до недавнеговремени был разлад – мать и дочь телеведущей находились в ссоре. Благодарякруизному отдыху на Черном море, куда отправились все трое, Дане удалосьпримирить Полину и Екатерину Ивановну.